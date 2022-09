Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ordnungspartner führen zahlreiche Kontrollen durch

Gelsenkirchen (ots)

Beamte von Landes- und Bundespolizei haben gestern, 14. September 2022, zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr gemeinsam mit den Ordnungspartnern, dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Gelsenkirchen und der BOGESTRA, im Bereich des Hauptbahnhofes in Gelsenkirchen zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Ziel war es, Verstöße zu ahnden und das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken. Bei dem gemeinsamen Einsatz wurden unter anderem 26 Verstöße gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr festgestellt. 16 Personen fuhren mit Bus oder Bahn, ohne einen gültigen Fahrschein dabei zu haben. Hier wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. In zehn Fällen wurden E-Scooter-Fahrer verwarnt, weil sie in Bereichen fuhren, wo das nicht erlaubt ist. Um 16.50 Uhr beleidigte ein 49 Jahre alter Mann auf dem Bahnhofsvorplatz die dort eingesetzten Beamten der Polizei Gelsenkirchen grundlos und wiederholt, so dass sie ihn schließlich kontrollierten. Da der Beschuldigte sich im weiteren Verlauf der Maßnahmen auch aggressiv verhielt, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache. Ein bei ihm durchgeführten Atemalkoholtest war positiv. Bundespolizisten kontrollierten um 18.10 Uhr im Bahnhofsgebäude einen 29 Jahre alten Mann. Bei einer Identitätsüberprüfung stellten sie fest, dass sich der gebürtige Iraker unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Sie nahmen ihn daher fest und brachten ihn in das Gewahrsam der Polizeiwache am Wildenbruchplatz. Die weiteren Ermittlungen dauern in diesem Fall an. Auch in Zukunft werden die Ordnungspartner gemeinsame Kontrollen dieser Art durchführen. In zahlreichen Bürgergesprächen wurde eine positive Wahrnehmung der Aktion deutlich, indem sich Bürgerinnen und Bürger dabei für das gemeinsame Handeln bei den Beamtinnen und Beamten bedankt haben.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell