POL-GE: Fahndungserfolg nach Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 14. September 2022, kam es gegen 14 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie auf der Bahnhofstraße in der Altstadt. Eine Ladendetektivin wurde auf drei Personen aufmerksam, die mehrere Einkaufskörbe mit Parfüm durch den Laden transportierten und sammelten. Schließlich beobachtete sie die Tatverdächtigen beim Diebstahl der Ware im Wert von mehreren tausend Euro. Sie verfolgte die drei Verdächtigen über die Bahnhofstraße und in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt. Parallel informierte sie die Polizei, die einen 45-jährigen Tatverdächtigen stellen und in der Nähe des Amtsgerichtes an der Bochumer Straße mit einem Teil der Beute festnehmen konnte. Die Personalien der weiteren zwei Tatverdächtigen konnten im Nachgang ermittelt werden.

