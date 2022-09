Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt endet auf einem Bauernhof

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Mittwochabend, 14. September 2022, hat ein bislang unbekannter Mann versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Als die Beamten den Mann gegen 22.35 Uhr auf der Braukämperstraße in Beckhausen anhalten und kontrollieren wollten, beschleunigte er seinen Kleinwagen und versuchte zu flüchten. Die Beamten verfolgten den Wagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn über mehrere Straßen. Dabei überschritt der Fahrer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h teilweise um bis das Vierfache. Auf einem Bauernhof an der Hobergstraße endete die Fahrt schließlich. Der Tatverdächtige flüchtete in die umliegenden Felder. Zwei weitere, je 25 Jahre alte Fahrzeuginsassen, konnten gestellt werden. Sie gaben an, den Fahrzeugführer nur flüchtig zu kennen. Die Beamten stellten die Personalien der Betroffenen, mehrere Mobiltelefone und den Citroen sicher. Die Ermittlungen dauern an.

