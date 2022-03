Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 18.03.2022

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 18.03.2022

+++

Altenstadt: BMW X5 gestohlen

Einen schwarzen BMW X5 stahlen Autodiebe gegen Ende letzter Woche im Altenstädter Ortsteil Oberau. Zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 9 Uhr war das SUV im Wert von etwa 30.000 Euro, an welchem zumindest bis zur Entwendung Büdinger Kennzeichen (BÜD-H155) angebracht gewesen waren, aus der Einfahrt eines Wohnhauses in der Straße "Tiefe Furche" entwendet worden. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen dort im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Rosbach: Kia Stinger entwendet

Einen roten Kia Stinger im Wert von etwa 30.000 Euro entwendeten Straftäter im Verlaufe der vergangenen Woche vom Gelände eines KFZ-Händlers in der Ober-Rosbacher Dieselstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum, in welchem das hochmotorisierte Coupé ohne Zulassung gestohlen worden war, auf Sonntag, 13.03.2022, 8.30 Uhr bis Freitag, 18.03.2022 14.45 Uhr eingrenzen. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen dort im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Friedberg: Diebstahl aus Tiefgarage

Von der in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses befindlichen Baustelle stahlen Diebe zwischen Donnerstagnachmittag (16.15 Uhr) und Freitagmorgen (7 Uhr) in der Neutorgasse verschiedenes Werkzeug, darunter eine Bohrmaschine sowie eine LED-Lampe, im Gesamtwert von fast 1.000 Euro. Momentan unklar ist, wie es den Straftätern gelungen war, sich Zugang in das Gebäude zu verschaffen. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Wöllstadt: Einbruch in Gaststätte

Spirituosen, Fleisch und Pommes erbeuteten Straftäter zwischen Donnerstagnacht (23 Uhr) und Freitagnachmittag (15 Uhr) bei einem Einbruch in die Gaststätte in der Ober-Wöllstädter Gartenstraße. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen dort im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Hirzenhain: Tür eingetreten

Einbrecher haben am vergangenen Freitag zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße neben einer gefüllten Geldbörse und einem Tablet-PC auch Lebensmittel aus dem dortigen Kühlschrank gestohlen. Zuvor war die Zugangstür offenbar eingetreten worden. Die Friedberger Kripo bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Butzbach: Terrassentür aufgehebelt

In der Pohl-Gönser Alemannenstraße kam es am Freitagabend zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 18.15 Uhr und 19.50 Uhr hatten Einbrecher dort eine Terrassentür aufgehebelt und dann die Wohnräume durchwühlt. Entwendet wurden unter anderem eine Armbanduhr, Bargeld sowie Parfüm. Die Friedberger Kripo bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Bad Nauheim: 15-Jährigen geschlagen

Am Freitagabend ist am Café Johannisberg ein 15-jähriger Jugendlicher von mehreren Personen geschlagen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Geschädigte dort gegen 21.45 Uhr von einer Personengruppe umzingelt worden; zwei junge Männer sollen ihm dann ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte beschreibt einen der Beschuldigten als etwa 18 Jahre alt und 180 bi 185 groß, vermutlich Südländer, korpulenter Körperbau, schwarze, nach hinten zu einem Zopf zusammengebundene Haare und Vollbart. Zur Tatzeit trug die Person eine weiße Jacke, vermutlich von Wellensteyn. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

+++

Bad Nauheim: Einbruch im Södeler Weg

Einbrecher waren im Verlaufe des Freitagabends im Södeler Weg in Wisselsheim zugange. Zwischen 19 Uhr und 23.15 Uhr hebelten sie dort an einem Einfamilienhaus eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Was genau entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

+++

Butzbach: Widerstand nach Trinkgelage

Durch Schläge und Tritte eines 32-Jährigen verletzt worden sind in der Nacht zu Samstag zwei Polizeibeamte. Kurz nach 1 Uhr hatten Bekannte des Beschuldigten aufgrund seiner alkoholbedingten Ausfallerscheinungen einen Krankenwagen gerufen. Da der Mann den Rettungskräften, die ihn in ein Krankenhaus bringen wollten, gegenüber aggressiv geworden war, unterstützte auch eine Polizeistreife im Mehrfamilienhaus in der Kleinen Solmser Straße. Nachdem man den Beschuldigten zuerst beruhigen konnte, schlug und trat dieser plötzlich nach den Ordnungshütern. Ein 28-jähriger Polizist wurde durch einen Hieb im Gesicht getroffen, ein 49-jähriger Schutzmann erlitt Verletzungen an einem Bein. Nachdem man den 32-Jährigen unter Kontrolle hatte, brachte man ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Aufgrund der Widerstandshandlungen ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft dort eine Blutentnahme an. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

+++

Friedberg: In Bauwagen eingestiegen

Zwischen Montag (14.3.22, 17 Uhr) und Samstag (19.3.22, 12 Uhr) haben Diebe in der Ossenheimer Straße im Ortsteil Bauernheim einen in einem Kleingarten stehenden Bauwagen aufgebrochen und aus diesem zwei Spaltäxte von Stihl sowie einen Spaten gestohlen. Außerdem steckte man eine dortige Deko-Pflanze an, wodurch Rußschäden an Innenwand und Decke entstanden. Auf dem gegenüberliegenden Kleingartengrundstück war zwischen Mittwoch (16.322, 17 Uhr und Samstag (19.3.22, 12 Uhr) ebenfalls ein Holzschuppen aufgebrochen-, offenbar aber nichts entwendet worden. Die Polizei in Friedberg bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Friedberg: Festnahme dank Handyortung

Auf dem Friedberger Bahnhofsvorplatz in der Hanauer Straße verwickelte am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ein 29-Jähriger zwei 11-jährige Jungen in ein Gespräch und bat diese um Bargeld. Nach Beendigung der Unterhaltung bemerkte eines der beiden, dass sein Smartphone plötzlich fehlte. Da die Ortungsfunktion des Mobiltelefons eingeschaltet war, konnte der Geschädigte den Standort seines Gerätes feststellen. Eine Polizeistreife kontrollierte im Stadtgebiet wenig später den 29 Jahre alten Tatverdächtigen, der das Handy bei sich hatte. Dieser wurde vorläufig festgenommen.

+++

Rosbach: Einbrecher nehmen Taschenuhr

Straftäter sind am Samstagabend zwischen 18.50 Uhr und 21 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Ober-Rosbacher Taunusstraße eingestiegen. Dort durchsuchten sie Wohnräume und entwendeten eine Taschenuhr im Wert von etwa 50 Euro. Mögliche Zeugen, denen dort im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen waren, werden gebeten, sich bei der Kripo in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

+++

Bad Nauheim: Auseinandersetzung am Marktplatz

Im Rahmen einer zunächst verbalen Auseinandersetzung vor einer Lokalität am Bad Nauheimer Marktplatz ist am frühen Sonntagmorgen ein 18-Jähriger durch einen Schlag ins Gesicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte gegen 1.45 Uhr auf dem Marktplatz einen Streit zwischen zwei Parteien schlichten wollen, woraufhin ihm ein Unbekannter einen Fausthieb gegen die Oberlippe verpasste. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 185 cm großen und schlanken Mann mit zurückgestylten, schwarzen Haaren handeln, der zur Tatzeit eine weiße Jacke, eine hellblaue Hose und weiße Turnschuhe trug. Zunächst war der Polizei eine Schlägerei von einigen Dutzend Personen gemeldet worden, woraufhin mehrere Streifenwagen nach dort fuhren. Als die Ordnungshüter wenige Minuten später vor Ort eintrafen, war davon aber nichts mehr zu sehen. Die Versorgung des an der Lippe Verletzten übernahm eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung. Die Polizei in Friedberg bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Karben: Motorroller entwendet

Einen schwarzen Motorroller (Hersteller: "Shenke, Modell "GY") stahlen Diebe zwischen Samstagvormittag (11 Uhr) und Sonntagnachmittag (15 Uhr) vom Sportplatz-Parkplatz im Groß-Karbener Waldholweg. Das Mofa, an welchem das Versicherungskennzeichen "622 CJG" angebracht gewesen war, besitzt einen Restwert von etwa 450 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

+++

Butzbach: Lebensmittelautomat aufgebrochen

Der Lebensmittelautomat in der Butzbacher Straße im Ortsteil Nieder-Weisel war am Sonntagabend Ziel eines diebischen Quartetts. Gegen 19.50 Uhr hatten die vier bislang unbekannten Täter gemeinschaftlich versucht, das Gerät mit brachialer Gewalt aufzuhebeln, wobei Sachschaden in Höhe einiger Tausend Euro entstand. Als sie von Zeugen bei der Tatausführung gestört wurden, stiegen die Vier in einen weißen Mercedes Sprinter mit möglicherweise tschechischen Kennzeichen und flüchteten in Richtung Autobahn. Die Männer sollen 20 bis 30 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizei in Butzbach zu melden.

+++

Münzenberg: LKW-Diesel abgezapft

Auf dem Parkplatz an der L3053 zwischen Ober-Hörgern und Eberstadt brachen Diebe zwischen Freitagabend (19.15 Uhr) und dem frühen Montagmorgen (3.45 Uhr) den Tank einer dort abgestellten Sattelzugmaschine auf und pumpten etwa 100 Liter Dieselkraftstoff ab. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

+++

Altenstadt: Kraftstoff gestohlen

Etwa 80 Liter Diesel stahlen Diebe aus dem Tank eines LKW, der zwischen Freitagnachmittag (14.30 Uhr) und Montagmorgen (7.15 Uhr) auf einer Baustelle an der L3189 bei Altenstadt parkte. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

+++

Friedberg: Schild und Bäume umgefahren - Polizei sucht beschädigten Mercedes

Die Polizei in Friedberg ermittelt derzeit aufgrund einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch vergangener Woche (16.3.22) in der Nauheimer Straße in Ockstadt. Gegen 23.40 Uhr war kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Bad Nauheim ein silberfarbener Mercedes älteren Baujahres auf die dortige Verkehrsinsel geraten, hatte ein Verkehrsschild sowie zwei Bäume umgeknickt und war anschließend in Richtung Bad Nauheim davongefahren. Dabei hinterließ der nicht unerheblich beschädigte PKW eine deutliche Ölspur. Die Ermittler fragen: Wo ist nach dem beschriebenen Verkehrsunfall ein silberfarbener Mercedes mit deutlichen Unfallschäden aufgefallen, der unter Umständen auch weiterhin Öl verliert? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

+++

Echzell: Verdacht der Grabräuberei

Derzeit ermittelt die Friedberger Polizei, unter anderem aufgrund gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie wegen des Verdachts der Unterschlagung beweglicher Bodendenkmäler. Im Bereich der Hügelgräber nahe der Holzwiesenschneise im Wald bei Echzell hatten Unbekannte bis Mitte Februar die Laubdecke einer der Grabstätten entfernt und anschließend mehrere Löcher gegraben. Möglicherweise waren etwaige Funde anschließend mitgenommen worden. Mögliche Zeugen, denen an genannter Örtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell