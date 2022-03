Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Achtung: Aktuell Welle betrügerischer Schockanrufe im Wetteraukreis

Friedberg (ots)

Aktuell kommt es im Wetteraukreis, insbesondere im Raum Büdingen zu einer Welle von betrügerischen Schockanrufen.

Die Masche:

Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein vermeintlicher Familienangehöriger. Dieser behauptet, offenbar völlig am Boden zerstört, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben, in dessen Rahmen eine andere Person schwer verletzt oder gar getötet worden ist.

Anschließend wird das Telefongespräch an einen angeblichen Polizeibeamten übergeben. Dieser wiederum setzt sie unter Druck und erklärt Ihnen, dass zur Abwendung einer Gefängnisstrafe nun eine Kautionszahlung in Höhe mehrerer Tausend Euro zu leisten wäre.

Durch geschickt manipulative Gesprächsführung versucht man sie dazu zu bewegen, den angeblich fälligen Betrag zu überweisen und Sie so um Ihr Erspartes zu bringen.

Wie verhalte ich mich richtig?

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch kontaktieren und Geld von Ihnen fordern!

Erhalten Sie einen ebensolchen Anruf, beenden Sie sofort das Gespräch und informieren die Polizei unter der 110!

Informieren Sie Familie, Freunde und Bekannte über derartige Betrugsversuche!

Weitere Informationen zu diesen und anderen Betrugsphänomenen erhalten Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de .

