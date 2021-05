Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fehlende "Corona-Maske" wurde gesuchter Frau zum Verhängnis

Hamburg (ots)

Am 12. Mai gegen 08.30 Uhr nahmen Bundespolizisten eine gesuchte Frau (w.40) im S-Bahnhaltepunkt Jungfernstieg vorläufig fest. Zuvor geriet die deutsche Staatsangehörige aufgrund des fehlenden Mund-Nasen-Schutzes in das Visier einer Präsenzstreife. Die anschließende Überprüfung der Personaldaten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme (U-Haftbefehl). Die Beschuldigte ist aufgrund polizeilicher Ermittlungen dringend verdächtig 16 Straftaten (Vermögensdelikte) in Hamburg begangen zu haben. Die 40-Jährige steht aufgrund bestehender Verurteilungen unter laufender Bewährung. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Frau der U-Haftanstalt zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell