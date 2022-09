Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drohung gegen ein Geldinstitut/Einsatz der Polizei in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen war am Freitag, 16. September 2022, mit zahlreichen Kräften in der Altstadt im Einsatz. Ein Anrufer hatte um 14.02 Uhr telefonisch Drohungen gegen ein Geldinstitut am Neumarkt geäußert. Das Gebäude wurde abgesperrt, Mitarbeiter und Kunden verließen das Haus. Umgehende Ermittlungen führten zu einem 34 Jahre alten Gelsenkirchener in Schalke als möglichen Tatverdächtigen. Beamte nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Wache. Die Sperrung des Gebäudes wurde um 16.42 Uhr aufgehoben. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Dritte. Die Ermittlungen dauern an.

