Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 17.09.2022, gegen 23:15 Uhr, wurden zwei 16-jährige Gladbecker auf dem Heinrich-König-Platz, in Höhe der Probsteikirche St. Augustinus, durch zwei unbekannte Täter, unter Vorhalt eines Messers, aufgefordert ihre Wertsachen auszuhändigen. Dieser Forderung wurde durch eine Ohrfeige in das Gesicht eines Geschädigten Nachdruck verliehen. Den beiden unbekannten Tätern wurde ein Mobiltelefon ausgehändigt. Im Anschluss entfernten sie sich mit dem Mobiltelefon in unbekannte Richtung. Die beiden Geschädigten wurden bereits im Vorfeld in einem Regionalzug (RE2 aus Essen in Fahrtrichtung Münster) durch die beiden unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt. Am Gelsenkirchener Hauptbahnhof haben sowohl die unbekannten Täter als auch die Geschädigten den Regionalzug verlassen und sind auf dem Heinrich-König-Platz erneut aufeinander getroffen. Die unbekannten Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, 17-18 Jahre alt, schwarze Basecap, Mund-Nasen-Schutz, schwarze Regenjacke, schwarzer Pullover

Täter 2: männlich, 17-18 Jahre alt, schwarze Basecap, Mund-Nasen-Schutz, schwarze Strickjacke, schwarze Jeanshose

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209-3650 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell