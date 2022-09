Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter bei Verkehrsunfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer am Sonntagabend, 18. September 2022, mit seinem Wagen in Erle von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Gegen 18.35 Uhr wurde die Polizei zur Unfallstelle auf der Willy-Brandt-Allee, Ecke Emscherstraße alarmiert. Der 26-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen blieb unverletzt, sein 22-jähriger Beifahrer aus Essen wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

