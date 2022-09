Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Tochter erbeutet Bargeld - Warnung vor Betrügern

Gelsenkirchen (ots)

Eine 87-jährige Gelsenkirchenerin erschien am Montagabend, 19. September 2022, auf der Polizeiwache im Süden und zeigte einen Betrug zu ihrem Nachteil an. Am Montag, 12. September 2022, sei sie von einer unbekannten Nummer bei dem Messangerdienst Whatsapp angeschrieben worden. Der/die Unbekannte gab sich als die Tochter der Geschädigten aus und gab an, eine neue Mobilfunknummer zu besitzen. Der Bitte, eine Schuldensumme per Überweisung zu übernehmen, kam die Geschädigte aus Bulmke-Hüllen nach und überwies am Sonntag, 18. September 2022, 1000 Euro auf ein angegebenes Konto. Erst in einem persönlichen Gespräch mit ihrer Tochter fiel der Betrug auf und die 87-Jährige suchte die Polizei auf. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Gelsenkirchen rät, bei solchen Nachrichten grundsätzlich misstrauisch zu sein. Lassen Sie sich immer die Identität von allen unbekannten Personen bestätigen und übergeben oder überweisen Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an Fremde. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und erstatten Sie Anzeige!

