Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen Kindergarten an

Enger (ots)

(jd) Am Montag (2.5.) stellte die Mitarbeiterin eines Kindergartens an der Martinstraße gegen 7.00 Uhr fest, dass das Eingangstor zu dem Grundstück der Einrichtung stark beschädigt war. Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen die Schlösser an der Haupteingangstür und auch an einer hinteren Außentür an und beschädigten diese. Ersten Ermittlungen zufolge sind neben den massiv beschädigten Türen keine weiteren Gegenstände und Spielgeräte auf dem Gelände von Vandalismus betroffen. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Letztmalig waren Mitarbeiter des Kindergartens am Freitag, gegen 16.00 Uhr auf dem Gelände. Zu diesem Zeitpunkt waren die Türschlösser noch intakt. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes in Enger-Oldinghausen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

