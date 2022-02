Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versammlung unter dem Motto "Für den Zusammenhalt der Gesellschaft, eine freie Impfentscheidung und den Schutz unserer Kinder" in Malchin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Malchin (ots)

Am 13.02.2022 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:35 Uhr fand in Malchin eine angemeldete öffentliche Versammlung unter dem Motto "Für den Zusammenhalt der Gesellschaft, eine freie Impfentscheidung und den Schutz unserer Kinder" statt. An der Versammlung mit anschließendem Aufzug nahmen ca. 300 Personen teil. Die Versammlung, an der Personen unterschiedlicher Altersgruppen, von jung bis lebensälter teilnahmen, verlief störungsfrei. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell