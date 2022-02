Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall in 17373 Ueckermünde (LK VG)

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Am 13.02.2022 gegen 02:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ueckermünde, im Bereich der Anklamer Straße, Höhe der Einmündung Ravensteinstaße. gemeldet. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten zunächst feststellen, dass sich entgegen der Eingangsmeldung keine Personen verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer mit dem VW Golf des 21-jährigen deutschen Beifahrers die Anklamer Str. in Richtung Grambin als dieser auf Höhe der Einmündung Ravensteinstraße aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links abgekommen ist. Als der Unfallverursacher über die linke Bordsteinkante im Einmündungsbereich kam, verlor dieser die Fahrzeugkontrolle. In der weiteren Folge fuhr der Pkw über den Gehweg, durchbrach einen Maschendrahtzaun und kollidierte mit einem Holzständer eines Werbeschildes. Kurz darauf kam das Fahrzeug auf dem Grundstück zwischen Anklamer Str. und Ravensteinstraße auf der Fahrerseite zum Liegen. Eine bei dem Fahrzeugführer durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,3 Promille. Dementsprechend erfolgte anschließend im AMEOS Klinikum Ueckermünde eine Blutprobenentnahme. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden im Wert von ca. 20.000,-EUR und es musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenssumme wird auf ca. 23.000,-EUR geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

