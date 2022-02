Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf - Die Kriminalpolizei Neubrandenburg ermittelt nach Sachbeschädigung am Karl-Marx Denkmal

Neubrandenburg (ots)

Am 12.02.2022, gegen 13:00 Uhr, wurden die Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg an den Schwanenteich am Friedrich-Engels-Ring gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde in der vorangegangen Nacht, durch unbekannte Täter, der rechte Arm der Karl-Marx-Statue abgesägt. Im Anschluss entwendeten die Täter den aus Bronze bestehenden Arm.

Der Sachschaden wird auf 500EUR geschätzt.

Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg telefonisch unter der 0395/55825224, oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

