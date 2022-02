Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Barth (LK VR)-drei Verletzte

Barth (VR) (ots)

Am Samstag dem 12.02.2022, 05.10 Uhr ereignete sich in Barth, Gewerbegebiet am Betonwerk ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 37-jähriger Mann mit seinem PKW VW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrer und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 26 und 27 Jahren wurden verletzt. Alle Verletzten kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus, die 27-jährige Frau musste wegen ihrer schweren Verletzungen stationär aufgenommen werden. Der Fahrer hatte gegenüber den aufnehmenden Beamten angegeben, dass er wegen Sekundenschlaf den Unfall verursacht hätte. Zudem stand er unter Alkoholeinwirkung von 0,74 Promille Atemalkohol und musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde durch die Polizisten noch vor Ort sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn eingeleitet. Am PKW entstand stand Totalschaden von ca. 5000,-EUR. Der Schaden am Straßenbaum wird auf 1000,-EUR geschätzt. Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.

