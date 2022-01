Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagenfahrer ohne Führerschein (28.01.2022

Bad Dürrheim (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Lastwagenfahrer am Freitag gegen 10.30 Uhr auf der Josefstraße. Ein 56-jähriger MAN Fahrer zeigte bei einer Überprüfung einen nicht mehr gültigen ausländischen Führerschein vor. Da der Mann schon längere Zeit in Deutschland wohnt hatte er es versäumt, diesen Führerschein umschreiben zu lassen. Die Polizei zeigte den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an, den Lastwagen musste er abstellen.

