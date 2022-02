Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens im Landkreis Vorpommern-Rügen mit hohem Sachschaden.

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am frühen Nachmittag des 12.02.2022 kam es in 18337 Marlow, OT Brunsdorf zu einem Brand eines Schuppens. Dieser diente als Hausanschlussraum. Hier waren Heizung, Elektroverteilung und Hauswasseranschluss für das separate, nebenstehende Wohnhaus installiert. Die 47-jährige Hauseigentümerin heizte dann erstmalig den Holzvergaserofen an. Ob es dann durch Fehlbedienung, oder durch einen technischen Defekt zur Brandentwicklung kam, ist unklar.

Der Schuppen brannte teilweise aus, die Versorgungsleitungen wurden vollständig zerstört. Das Feuer griff nicht auf das Wohnhaus über. Die vierköpfige Familie kommt, aufgrund der nicht mehr vorhandenen Versorgung, vorerst bei hilfsbereiten Nachbarn unter. Die Feuerwehren von Marlow und benachbarten Orten waren mit insgesamt 18 Kameraden vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt.

