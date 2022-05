Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stoßen zusammen - Herforderin schwerverletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 17 und ein 13-jähriger Herforder fuhren gestern (2.5.), um 13.15 Uhr mit ihren Mountainbikes auf dem kombinierten Fuß-/Radweg an der Bielefelder Straße in Richtung Bielefeld. Die beiden fuhren zunächst nebeneinander. Als ihnen eine 62-jährige Herforderin auf ihrem E-Bike entgegenkam, scherte der 17-Jährige vor dem 13-Jährigen ein, um die Radfahrerin passieren zu lassen. Dabei touchierte allerdings das Hinterrad des 17-Jährigen das Vorderrad des anderen Jungen. Dieser geriet daraufhin ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Er prallte daraufhin gegen das Rad der entgegenkommenden Herforderin und beide stürzten in Folge des Zusammenstoßes zu Boden. Die 62-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und wurde mittels eines Rettungswagens nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 13-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrrädern entstand kein Sachschaden.

