Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Als die Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Weseler Straße gestern (2.5.), um etwa 5.55 Uhr an ihrem Arbeitsplatz ankamen, hörten sie bereits die Alarmanlage aus dem Inneren des Gebäudes. Ein 33-jähriger Engeraner und eine 49-jährige Bünderin sahen daraufhin in dem Gebäude nach dem Rechten und bemerkten vor den Diensträumen mehrere fehlende Deckenplatten. Sie schlossen daraufhin einen der Räume auf und bemerkten auch hier fehlenden Deckenplatten. Die beiden Mitarbeiter verständigten umgehen die Polizei. Die hinzukommenden Beamten stellten fest, dass der oder die Unbekannten zunächst auf dem Gebäudedach einige Dachplatten entfernten und dann die darunterliegende Dämmung durchtrennten, um in das Gebäude zu gelangen. Die Deckenplatten wurden augenscheinlich heruntergedrückt. An einem Büro versuchten die Unbekannten eine Scheibe einzuschlagen, das Sicherheitsglas wurde dabei zwar massiv beschädigt, jedoch hielt es soweit Stand, dass niemand in das Büro gelangen konnte. Ob und wenn ja, was aus dem Gebäudeinneren entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell