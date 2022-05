Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Löhnerin leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Eine 79-jährige Löhnerin fuhr gestern (2.5.), gegen 13.00 Uhr, mit ihrem Smart auf der Lübbecker Straße in Richtung Löhne. An der Kreuzung Lübbecker Straße/Am Pfarrhaus beabsichtigte die Löhnerin, ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen. Aus der Straße Am Pfarrhaus bog jedoch zeitgleich eine 45-jährige Löhnerin mit ihrem Smart in die Lübbecker Straße ein, um in Richtung Hüllhorst zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 79-jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro.

