Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vandalismus auf Greener Burg

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Greener Burg, Samstag, 30.04.22, 18.00 Uhr - Sonntag, 01.05.22, 12.00 Uhr KREIENSEN (schw) - In dem Tatzeitraum von Samstag, 30.04.22, 18.00 Uhr bis Sonntag, 01.05.22, 12.00 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter in zerstörerischer Absicht im Bereich der Greener Burg zu schaffen. Der oder die Täter beschädigten zwei, im Bereich der Burg aufgestellte Mülleimer. Im Inneren des Turmes wurden alle Bewegungsmelder zerstört, sowie leere Flaschen diverser alkoholischer Getränke liegen gelassen. Durch die Zerstörungswut der Täter entstanden Schäden in Höhe von ca. 500,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum im Bereich der Greener Burg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell