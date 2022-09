Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schüler in der Freistunde beraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 17 Jahre alter Gelsenkirchener ist am Montag, 19. September 2022, am Busbahnhof in Buer seiner kabellosen Kopfhörer beraubt worden. In einer Freistunde, die er mit einem weiteren Zeugen außerhalb der Schule verbrachte, wurde er um 11.55 Uhr von einem Unbekannten angesprochen. Der Tatverdächtige fragte nach dem Tascheninhalt und hielt dabei einen unbekannten Gegenstand hinter seinem Rücken. Aus einer Umhängetasche des 17-Jährigen entwendete er dann die Kopfhörer und entfernte sich zügig in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige ist 18 bis 20 Jahre alt, hat schwarze, kurze Haare und einen schwarzen, kurzen Bart. Er ist schlank und etwa 1,80 Meter groß. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und einem weißen Kapuzenpullover, der ein auffälliges Loch am rechten Ärmel hat. Außerdem trug er schwarze Turnschuhe. Die Polizei sucht Hinweise zu dem Tatverdächtigen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

