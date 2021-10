Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach nächtlichem Körperverletzungsdelikt

Neuss (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24.10.), gegen 0:30 Uhr, riefen Passanten die Polizei, weil nahe des Hauptbahnhofs zwei Gruppen von Männern sich eine Schlägerei geliefert hätten und anschließend mehrere Tatverdächtige in Richtung Marienkirchplatz geflüchtet seien. Streifenbeamte, die kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, stellten dort zwei leichtverletzte Männer fest (29 und 39 Jahre). Ihren Angaben zufolge war es zu einer Auseinandersetzung mit den späteren Tätern gekommen, bei denen es sich um drei Männer im Alter von 25 bis 28 Jahren und mit augenscheinlichem Migrationshintergrund gehandelt haben soll. Die deutlich alkoholisierten Zeugen konnten keine weitere Beschreibung der Verdächtigen abgeben und eine zeitgleich durchgeführte Fahndung nach den Schlägern blieb ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 22.

Hinweise von möglichen Zeugen auf die Identität der Täter werden dort unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell