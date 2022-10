POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Einbrecher erbeuten Pedelecs.

Lippe (ots) - (RB) In der Zeit von 18:30 Uhr am Samstag bis 11:30 Uhr am Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Frisörsalon in der Schülerstraße ein. Nachdem sie die Innenräume durchsucht hatten, entwendeten sie aufgefundenes Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Detmold bittet mögliche Zeuge ihre Hinweise unter Tel. 05231/609-0 zu melden. Pressekontakt: Polizei ...

mehr