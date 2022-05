Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg - fahrlässige Brandstiftung durch 11-jähriges Kind

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr, meldete eine Anwohnerin der Königstraße einen Küchenbrand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer wurde durch ein 11-jähriges Kind verursacht, als dieses versucht hatte Essen zuzubereiten. Die Eltern waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Zunächst eingeleitete Löschversuche der Anwohner scheiterten, bis die zeitnah eintreffenden Kräfte der Feuerwehr das Feuer an Herd und Dunstabzugshaube löschen konnten. Durch einen Defekt des Schornsteins wurde zusätzlich eine Wohnung im 3. OG, durch abziehenden Rauch, in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand, die Kinder wurden jedoch vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Königstraße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Bis zur erforderlichen Sanierung der Erdgeschosswohnung, werden die Bewohner in einer anderen Behausung untergebracht. Der Bürgermeister der Stadt Asperg, der sich ebenfalls vor Ort befand, hatte sich hierum gekümmert.

