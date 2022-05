POL-MS: Gullideckel in Supermarkt geworfen - Zeuge beobachtet Täter

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen (26.5., 2:20 bis 3 Uhr) an der Pantaleonstraße in Roxel durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Gaststätte eingebrochen. In den Räumen deckten die Unbekannten zunächst eine Kamera ab und hebelten anschließend einen Automaten auf. Mit zwei Geldkassetten verschwanden die Täter in unbekannte ...

