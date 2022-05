Polizei Münster

POL-MS: Spurensicherung an der Bundesstraße 58 abgeschlossen - Mantrailerhund findet Tatwerkzeug und Tasche mit Beute - Täter weiter flüchtig

Münster/Ascheberg (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Unbekannte sprengen Geldautomaten in Münster Roxel - Zeugen gesucht (ots vom 25.05., 07:18 Uhr)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Roxel in der Nacht zu Mittwoch (25.5., 1:20 Uhr), ist die Spurensicherung am Abstellort des Täterfahrzeuges abgeschlossen. Die Sperrung der Bundesstraße 58 ist wieder aufgehoben, der Pkw wurde sichergestellt. Um weitere Informationen über den Fluchtweg der Täter zu erlangen, waren Polizisten mit Mantrailerhunden im Einsatz. Diese fanden in unmittelbarer Nähe des Abstellortes des Fahrzeuges Tatwerkzeug und eine große Tasche mit Geld, die die Unbekannten augenscheinlich bei der Automatensprengung erlangt hatten.

Erste Ermittlungen zu dem an der Tat beteiligten Audi haben ergeben, dass das Fahrzeug in den Niederlanden entwendet wurde. Die Kennzeichen aus dem Kreis Borken waren nachträglich am Fahrzeug befestigt worden und liegen als gestohlen ein. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die auch im Bereich der Bundesstraße 58 bei Ascheberg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise an: 0251 275-0

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell