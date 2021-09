Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtrag zu unserer PM: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld - #polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots)

Nach unserer Pressemeldung vom 19. August 2021

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4998180

sucht die Kriminalpolizei in Siegen jetzt mit einem Phantombild nach der Abholerin des Bargelds. Ein älteres Ehepaar hatte eine fünfstellige Summe für ein angebliches Medikament an die unbekannte Täterin in der Straße "Am Rosengarten" in Siegen-Niederschelden übergeben.

Das Phantombild finden sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/siegen-betrug

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 Jahre alt - max. 160cm groß - schlanke Figur - schwarze Haare - Jeansjacke und Jeanshose

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell