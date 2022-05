Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Münster Roxel - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25.5., 01:20 Uhr) haben unbekannte Täter den Geldautomaten in einer Tankstelle an der Roxeler Straße gesprengt. Durch die Detonation kam es zu einem Brand in dem Vorraum, dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nach der Sprengung flüchteten die Täter mit einem dunklen Audi A5 in unbekannte Richtung. Etwa eine Stunde später fiel einer Rettungswagenbesatzung das Fahrzeug parkend an der Bundesstraße 58 oberhalb der Autobahn 1 auf. Von den unbekannten Tätern fehlte jedoch jede Spur. Der Pkw hatte ein Kennzeichen aus dem Kreis Borken angebracht. Dieses ist nicht für den Audi A5 ausgegeben. Im abgestellten Pkw fanden die Ermittler Farbanhaftungen und einen Teil der Beute. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Die Tatortaufnahme an der Tankstelle und die Spurensicherung am Pkw werden durch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes unterstützt. Die Polizei sucht Zeugen, die das Fahrzeug vor oder nach der Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder ein weiteres Fluchtfahrzeug geben können.

Für die Dauer der Tatortaufnahme ist die Roxeler Straße zwischen der Kapellenstraße und Brockkamp und die Bundesstraße 58 zwischen der Auf- und Abfahrt zur Autobahn 1 bei Ascheberg in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise an: 0251 275-0

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell