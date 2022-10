POL-LIP: Detmold. Leichtkraftrad gestohlen.

Lippe (ots) - Zwischen Mittwoch vergangener Woche und Sonntagnachmittag (28.09. - 02.10.2022) drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Sporker Straße ein. Sie schlugen das Glas einer Terrassentür ein und suchten im Haus nach Wertgegenständen. Was sie dort gestohlen haben, steht nicht fest. Aus einem Carport entwendeten die Täter zwei Pedelecs. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das ...

