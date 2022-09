Daun (ots) - Am 24.09.2022 wurde die Polizeiinspektion Daun erneut über einen Hausfriedensbruch und massive Verunreinigungen im Bereich des Schulgartens des Thomas-Morus-Gymnasiums in Daun in Kenntnis gesetzt. Hier wurde durch einen Zeugen eine etwa 10-köpfige Personengruppe festgestellt, deren Mitglieder ...

mehr