Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Traktorfahrer flüchtet nach Kollision.

Lippe (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend (3. Oktober 2022) in der Mittelstraße ereignet hatte. Ein 59-jähriger Mann hatte seinen Mercedes auf dem Seitenstreifen vor der Hausnummer 32 abgestellt. Gegen 20:10 Uhr passierte ein Traktor die Stelle und touchierte den Mercedes, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro entstand. Der Fahrer des Treckers, der etwa 40 Jahre alt sein soll, fuhr weiter in Richtung Lemgo, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Traktor handelte es sich um einen MB-Trac (Hersteller: Mercedes Benz) in der Farbe Grün. An dem Fahrzeug war ein blaues Mähwerk angebracht. Ihre Hinweise zur Identität des Fahrers nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

