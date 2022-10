POL-LIP: Lage-Pottenhausen. Wer hat die Schläger gesehen?

Lippe (ots) - Am frühen Samstagmorgen (1. Oktober 2022) prallte eine 18-jährige Frau aus Extertal frontal gegen einen Baum. Verletzt musste sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Gegen 4:10 Uhr befuhr sie mit einem VW die Linderbrucher Straße in Richtung Bösingfeld. Ausgangs einer Rechtkurve kam der VW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum. An dem VW entstand Sachschaden in ...

mehr