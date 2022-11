Polizei Bielefeld

POL-BI: Hülle eines Außenspiegels bleibt bei Unfallflucht zurück

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Autofahrer, der bereits am Donnerstag, 20.10.2022, mit seinem weißen Mercedes auf der Queller Straße mit einem entgegenkommenden Pkw Audi zusammenstieß.

Ein 40-Jähriger aus Isselhorst meldete sich bei der Polizei, weil sein Audi A4 gegen 21:55 Uhr auf der Queller Straße - zwischen den Einmündungen Kupferstraße und Schürhornweg erheblich beschädigt wurde. Der beteiligte Mercedes-Fahrer soll sehr weit links gefahren sein und wäre ohne Ausweichmanöver des 40-Jährigen frontal mit dem Audi zusammengestoßen.

Bei dem seitlichen Anstoß der beiden Fahrzeuge wurde die gesamte Fahrerseite des Audi beschädigt. Während die Außenspiegelhülle des beteiligten Autos am Unfallort zurück blieb, fuhr der Fahrer in Richtung Carl-Severing-Straße davon - wobei er möglicherweise auch in einer Nebenstraße verschwunden sein könnte. Der Sachschaden an dem Audi A4 wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

