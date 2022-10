Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Schnittverletzung am Hals zugefügt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30.10.2022, verletzte ein Unbekannter einen 35-jährigen Mann aus Friedrichshafen mit einem Cuttermesser. Der Angreifer entkam nach seiner Tat in der Bahnhofstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:35 Uhr hielt sich ein 35-jähriger Friedrichshafener, gemeinsam mit zwei weiteren Personen, in der Bahnhofsstraße, in Höhe der Feilenstraße, auf. Dort näherte sich ein unbekannter Mann und verletzte ihn unvermittelt mit einem Cuttermesser am Hals.

Als sich der 35-Jährige zusammen mit seinen Begleitern vor dem Angreifer aufbaute, ergriff der Unbekannte die Flucht in Richtung Hammerschmidtstraße. Von dort entkam der Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Es soll sich um ein graues Damenrad von Peugeot handeln, welches eine grüne Aufschrift hat.

Der unbekannte Mann soll etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß sein. Zudem soll er schlank sein und ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben. Seine schwarzen lockigen Haare sollen an den Seiten rasiert gewesen sein.

Bei der Tat soll er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und hellen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder dem unbekannten Täter beim Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell