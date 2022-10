Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld, des Polizeipräsidiums Bielefeld und des Landeskriminalamtes NRW zu einem Tötungsdelikt in Exter aus dem Jahr 2014

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Vlotho - Wie berichtet, erließ das Amtsgericht Bielefeld einen Haftbefehl gegen einen 38-jährigen Mann aus Herford, da er im dringenden Tatverdacht steht, die 84-jährige Agnes N. im Jahr 2014 in Vlotho-Exter ermordet zu haben. Er verstarb am Samstagabend, 29.10.2022, in Folge eines Suizides.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stellten Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Bielefeld am Freitag, 28.10.2022, gegen 19:45 Uhr fest, dass sich der 38-jährige Mann versucht hatte in seiner Zelle umzubringen. Sofort wurden notfallmedizinische Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte eingeleitet. Für die weitere lebenserhaltende Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er schließlich am Samstag gegen 23:20 Uhr aufgrund der Schwere seiner Verletzungen.

Bei seinem Haftantritt war keine Suizidgefahr bekannt.

Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Todesumstände dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

