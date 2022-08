Polizei Paderborn

POL-PB: Streckenposten bei Auto-Cross-Rennen verletzt

Lichtenau (ots)

(mb) Beim Auto-Cross-Rennen auf einem abgeernteten Feld am Hornweg ist am Sonntagnachmittag ein Streckenposten angefahren worden.

Am Wochenende fanden auf dem Feld-Parcours diverse Rennen mit verschiedenen Fahrzeugen statt. Die Strecke war mit Strohballen grob abgegrenzt. Mit umgebauten alten Pkw lief am Sonntag gegen 17.00 Uhr eine Rallye bei der ein 60-jähriger Mann als Streckenposten eingeteilt war. Laut Erkenntnissen der Polizei kam ein Cross-Fahrer (26) mit seinem VW Golf in einer Kurve bei aufgewirbeltem Staub von der Strecke ab und kollidierte mit einem Strohballen. Der Rundballen stieß den daneben stehenden Posten um. Der Mann zog sich Verletzungen zu und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn.

