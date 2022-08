Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer in Borchen am Sonntagabend

33178 Borchen (ots)

33178 Borchen, Kreisstraße 2, Höhe Abfahrt Schloss Hamborn Sonntag, 21.08.2022, 19:50 Uhr

Ein 31jähriger befuhr mit seinem Roller/Kleinkraftrad die Kreisstraße 2. In Höhe der Abfahrt zum Schloss Hamborn kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Verkehrsunfall. Der 31jährige kam zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen werden musste. Es bestand Lebensgefahr. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Für das eigentliche Unfallgeschehen konnten bislang keine Zeugen ermittelt werden. Der Verunfallte wurde von den Ersthelfern auf der Fahrbahn liegend aufgefunden und war nicht ansprechbar. Der Roller wurde mit Unfallbeschädigungen im Straßengraben aufgefunden. Es Kann nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise ein weiteres Fahrzeug am Verkehrsunfall beteiligt war und dabei ebenfalls beschädigt wurde. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt im Bereich der K2 zwischen Borchen und Dörenhagen, bzw. im Bereich Schloss Hamborn ein unfallbeschädigtes Fahrzeug gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251 3060.

