Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Kind

Jockgrim (ots)

Am gestrigen Samstag, 23.07.2022 kurz nach 18 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Jockgrim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 18 Monate alten Kind. Das Kind rannte aus einer Hofeinfahrt unmittelbar vor dem PKW auf die Straße und wurde vom PKW erfasst. Augenscheinlich blieb das Kind unverletzt, kam jedoch zur weiteren Untersuchung in die Kinderklinik nach Karlsruhe. Am PKW entstand kein Sachschaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann dem PKW-Führer kein Vorwurf gemacht werden.

