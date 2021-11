Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

33106 Paderborn (ots)

Samstag, 06.11.2021, 01:00 Uhr

33106 Paderborn-Elsen, Sander Straße

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr in der Nacht zu Samstag die Sander Straße von Elsen in Richtung Sande. In einer Rechtskurve gerät er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidiert zunächst mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Durch den Aufprall wird das Fahrzeug herumgeschleudert und prallt anschließend gegen zwei geparkte Pkw. Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Schadenshöhe: 20.000 Euro

