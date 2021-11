Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

33104 Paderborn (ots)

Freitag, 05.11.21, 21:25 Uhr

33104 Paderborn-Schloß Neuhaus, B 1

Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Freitagabend die B1 von Bad Lippspringe in Richtung Schloß Neuhaus. Zwischen den Anschlussstellen Dubelohstraße und Diebesweg sicherte zu diesem Zeitpunkt ein Funkstreifenwagen der Polizei eine Ölspur ab. Trotz eindeutiger Warnhinweise in Form von Blaulicht und dem Hinweis des Signalgebers langsam zu fahren, touchierte der Pkw den linken Außenspiegel des Streifenwagens und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Er konnte erst auf dem Parkplatz der Fischteiche angehalten werden. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Schadenshöhe: 1000 Euro

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell