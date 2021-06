Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Mopedfahrer fährt gegen einen Baum

Röbel LK MSE (ots)

Der 35-jähriger Fahrer eines Simson S51 befuhr den Waldweg von Nossentiner Hütte in Richtung Sparow, wo er infolge Alkoholisierung vom Weg abkam und gegen einen Baum stieß. Er verletzte sich bei dem Unfall und wählte anschließend selbst den Notruf. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der deutsche Fahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Plau verbracht, wo eine Blutprobenentnahme zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration durchgeführt wurde. Durch den Unfall erlitt er eine Schnittverletzung am Oberschenkel, sowie eine Gesäßprellung. Es erfolgte eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus zur Beobachtung. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 100,- EUR.

