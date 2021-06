Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungseinbrecher auf frischer Tat gestellt

Anklam (ots)

Gestern (03.06.21) konnte in Anklam ein Mann bei einem Wohnungseinbruchsdiebstahl auf frischer Tat gestellt werden.

In den Mittagsstunden wurde ein 43-jähriger aus Anklam über sein Alarmsystem darüber informiert, dass sich eine Person in seiner Wohnung aufhalten könnte. Daraufhin eilte der geschädigte Vietnamese zu seiner Wohnung in der Baustraße.

In der Wohnung stellte er einen Mann fest, der nach einer kurzen Rangelei über ein Fenster aus dem ersten Obergeschoss fliehen wollte. Inzwischen hatten Zeugen bereits die Polizei informiert, da sie von Randale in der entsprechenden Wohnung ausgingen. Die Beamten des Polizeihauptreviers Anklam trafen nur sehr kurze Zeit nach dem Anruf ein und konnten den Beschuldigten, einen 47-jährigen Polen, noch auf dem Hinterhof stellen.

In die Wohnung war gewaltsam eingebrochen worden. Schmuckstücke lagen bereit. Der 47-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, er ist bereits polizeibekannt. Die Staatsanwaltschaft Stralsund stellte Haftantrag. Die Haftrichtervorführung erfolgt am heutigen Nachmittag.

