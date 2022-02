Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schweigekreis mit 70 Teilnehmern bei strömendem Regen Wolfsburg

Wolfsburg (ots)

21.02.2022, 17:00 Uhr

Am Montagnachmittag trafen sich etwa 70 Teilnehmer ab 17:30 Uhr vor dem Rathaus zu einer ordnungsgemäß angezeigten Versammlung, um in einem Schweigekreis der an Corona Verstorbenen zu gedenken.

Der Verlauf dieser Versammlung war friedlich und die Versammlungsteilnehmer verhielten sich sehr kooperativ.

Nach etwa 20 Minuten endete die Versammlung im Anschluss an einen Redebeitrag auf dem Rathausvorplatz.

Bereits um kurz nach 17:00 Uhr versammelten sich in der Wolfsburger Innenstadt etwa 240 Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung. Die Anzahl der vergangenen Wochen wurde damit bei Weitem nicht mehr erreicht. Auch setzte sich die Versammlung nicht sofort in Bewegung, da die Teilnehmer zunächst in Gebäudeeingängen Schutz vor dem Regen suchten.

Nach einer Weile setzte sich die Versammlung dann in Bewegung, wobei die überwiegende Anzahl der Teilnehmer der polizeilichen Aufforderung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gemäß der niedersächsischen Corona-Verordnung nachkam. Bereits nach kurzer Zeit waren jedoch starke Abwanderungen zu verzeichnen, so dass sich die Teilnehmerzahl im weiteren Verlauf rasch verringerte. Nachdem es zu einer kurzen Verkehrsbehinderung kam, und die Teilnehmer durch die Polizei von der Fahrbahn auf die Gehwege verwiesen wurden, endete die Versammlung mit nur noch 40 Teilnehmern nach etwa 80 Minuten.

Es wurden 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen hinsichtlich Verstoßes gegen die niedersächsische Corona-Verordnung, eine Strafanzeige aufgrund Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie zwei Strafanzeigen aufgrund von Urkundenfälschung sowie Beleidigung gefertigt. Drei Teilnehmer wurden aus der Versammlung ausgeschlossen.

