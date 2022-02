Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Geschädigten zu Verkehrsunfall

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Sülfeld, Papenstieg

17.02.2022, 19.30 Uhr

Die Polizei sucht einen Geschädigten zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstagabend auf der Straße Papenstieg in Sülfeld ereignete. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Ordnungshüter befuhr eine 84 Jahre alte Fahrzeugführerin gegen 19.30 Uhr mit ihrem VW Polo die Straße Papenstieg von Sülfeld in Richtung Fallersleben.

Zwischen den Einmündungen zu den Straßen Pfingstanger und Vierherren streift sie einen am Fahrbahnrand geparkten dunklen Pkw. Aufgrund der Dunkelheit erkennt die ältere Dame ihren und den verursachten Fremdschaden nicht, fährt nach Hause und meldet den Schaden erst später bei der Polizei.

Die Ermittler suchen nun den Eigentümer des dunklen Pkw der vermutlich an der Fahrerseite Beschädigungen haben dürfte.

Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.

