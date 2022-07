Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dreister Täter bricht erst PKW auf und stiehlt dann Geldbeutel - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einer Tiefgarage in der Breslauer Straße, indem er zunächst versuchte, das elektrische Rolltor nach oben zu schieben. Da ihm dies nicht gelang, hob er eine Seitentür zur Tiefgarage aus den Türbändern und schlug in der Folge die Seitenscheibe eines dort abgestellten PKWs ein. Ob aus dem komplett durchwühlten PKW Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Als der Täter die Örtlichkeit gerade verlassen wollte, traf er auf eine Zeugin, welche gerade versuchte über das kurz zuvor beschädigte Rolltor in die Tiefgarage einzufahren. Die Frau nahm irrtümlich an, dass es sich bei dem unbekannten Täter um einen Anwohner handelt und bat ihn um Hilfe beim Rangieren ihres PKWs aus der abschüssigen Zufahrt. Nachdem der Verdächtige den PKW für die Zeugin aus der Zufahrt gefahren hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Als die Frau wieder in ihr Fahrzeug eingestiegen war, bemerkte sie, dass der Täter die Möglichkeit genutzt und vor seiner Flucht ihren Geldbeutel vom Beifahrersitz gestohlen hatte. Das Polizeirevier Weinheim hat nun die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und am Tatort erste Beweismittel und Spuren gesichert. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

