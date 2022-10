POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt auf einem Bahnhofsgelände in Steinhagen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Vlotho - Wie berichtet, erließ das Amtsgericht Bielefeld einen Haftbefehl gegen einen 38-jährigen Mann aus Herford, da er im dringenden Tatverdacht steht, die 84-jährige Agnes N. im Jahr 2014 in Vlotho-Exter ermordet zu haben. Er verstarb am Samstagabend, 29.10.2022, in Folge ...

mehr