Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, L671/ Abschlussmeldung: Sperrung nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Abschlussmeldung zu Auftrag Nr. 4872957

Lebensgefährliche Verletzungen sind bei einer 18-jährigen Rollerfahrerin aus Ascheberg nach einem Unfall am Donnerstag (13.10.22) auf der L671 nicht auszuschließen. Gegen 6.40 Uhr war ein 58-jähriger Autofahrer aus Nordkirchen auf der Landstraße in Richtung Herbern unterwegs. Beim Überholen kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Roller der Aschebergerin, die in Richtung Capelle fuhr. Durch den Aufprall schleuderte sie in den Straßengraben. Mit einem Rettungswagen kam die 18-Jährige in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos erlitt leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine Behandlung. Zwei Mitfahrer aus Nordkirchen blieben unverletzt. Ein Unfallaufnahme-Team aus Münster unterstützte bei der Spurensicherung. Auch ein Gutachter war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vor Ort. Die Straße war für rund viereinhalb Stunden gesperrt.

Ursprungsmeldung:

Die L671 ist zwischen der B54 und der K6 nach einem Unfall gesperrt. Gegen 6.50 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem Kleinkraftrad und einem Auto.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell