POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Trickbetrug auf der Autobahn

Verden. Am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr ist eine 52-jährige Frau auf der A27 Opfer eines Trickbetruges geworden. Die Frau war in Richtung Walsrode unterwegs, als sie zunächst an der Rastanlage Goldbach eine Pause einlegte. Als sie weiterfuhr, stellte sie nahe der Anschlussstelle Verden-Nord fest, dass ein Reifen ihres VW Tiguan luftleer war. Sie hielt daraufhin auf dem Seitenstreifen, worauf ein anderer Autofahrer kurze Zeit danach ebenfalls anhielt und vorgab, auch eine Panne zu haben, weshalb der seine Motorhaube öffnete. Nun bot er der Frau in aufdringlicher Art und Weise seine Hilfe an, setzte sich dann aber doch plötzlich in seinen Pkw und fuhr davon. Erst danach stellte die 52-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse samt Inhalt fest. Von dem Trickdieb liegt nur eine vage Beschreibung vor, demnach handelt es sich um einen Fahrer eines schwarzen Kleinwagens. Der Mann hatte einen vermutlich osteuropäischen Akzent, kurze Haare und trug einen Arbeiteroverall sowie ein T-Shirt mit unbekanntem Schriftzug. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter Telefon 04232/945990 entgegen.

Autofahrerin verletzt Radfahrer

Blender. Ein 16-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag gegen 7:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße In der Marsch (L203) verletzt. Eine 29-jährige Autofahrerin wollte von der Intscheder Dorfstraße (K9) auf die L203 einbiegen, dabei nahm sie dem kreuzenden Zweiradfahrer im Einmündungsbereich die Vorfahrt, woraufhin es zur Kollision kam und der Radfahrer stürzte. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Die Autofahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebstähle aus Autos

Osterholz-Scharmbeck. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Hördorfer Weg trieben am Donnerstagvormittag bislang unbekannte Diebe ihr Unwesen. Auf unbekannte Art und Weise gelangten sie in der Zeit zwischen 10:15 und 10:45 Uhr in die Innenräume eines VW sowie eines Mercedes. In beiden Fällen machten sie Beute, insgesamt erlangten sie ein Mobiltelefon, Bargeld, einen Einkaufskorb mit Lebensmitteln sowie eine Dashcam. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 04791/3070 um Hinweise möglicher Zeugen. Die Beamten bitten zudem darum, Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt in Autos aufzubewahren.

Dubiose Männer im Garten - Zeugen gesucht

Ritterhude. Ein Anwohner der Beethovenstraße stellte am Dienstag gegen 17 Uhr zwei dubiose Männer in seinem Garten fest. Auf Ansprache teilten diese mit, dass sie nach einem Ball suchen würden. Als das Duo davonging, stellte der betagte Anwohner eine Beschädigung an der Tür seines Wintergartens fest. Diebesgut wurde wohl nicht erlangt. Bei den Unbekannten handelt es sich um zwei 35 bis 45 Jahre alte Männer. Der Ältere trug einen Blaumann und hatte graue Haare, der Jüngere trug ein dunkles Oberteil. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die am Dienstag ebenfalls verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Beethovenstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04292/811740 bei der Polizei Ritterhude zu melden.

