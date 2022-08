Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Tabak gestohlen

Verden. Unbekannte Täter hebelten am frühen Mittwochmorgen gegen 1:45 Uhr ein Fenster des Verbrauchermarktes an der Artilleriestraße auf. Trotz Alarmauslösung entwendeten die Diebe diverse Tabakwaren aus dem Tabakshop und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 04231/8060 um Hinweise möglicher Zeugen.

Einbrecher scheitern an sicherer Tür

Verden. In der Nacht auf Dienstag versuchten Einbrecher, sich Zutritt zu einem Schuhgeschäft im Fachmarktzentrum am Johanniswall zu verschaffen. Der Versuch scheiterte, da die Tür standhielt. Letztlich flüchteten die Unbekannten ohne Beute vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Täter dringen in Pkw ein

Oyten. In der Nacht auf Dienstag drangen unbekannte Täter in einen BMW ein, der vor einem Wohnhaus an der Straße Am Findling geparkt war. Aus dem Pkw stahlen sie Diebe anschließend eine aufgefundene Geldbörse samt Papieren sowie eine Sonnenbrille. Täterhinweise liegen der Polizei Oyten derzeit nicht vor. Die Beamten bitten mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04207/911060 zu melden.

Zwei Verletzte auf der A27

Achim. Nahe der Anschlussstelle Achim-Ost kam es am Dienstag kurz vor 8 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad-Fahrer und einer Autofahrerin. Der 46-jährige Krad-Fahrer war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte und dabei mit der hier fahrenden 55-jährigen Ford-Fahrerin kollidierte. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen, der Motorradfahrer musste nach dem Sturz in eine Klinik eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Unfallfahrer ohne Fahrerlaubnis

Achim/Embsen. Nach einem kleinen Parkplatzunfall an der Embser Landstraße stellten Beamte der Polizei Achim am Dienstagabend fest, dass einer der Beteiligten nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Kurz vor 20 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß zwischen dem 28-jährigen VW-Fahrer und einer 50-jährigen Audi-Fahrerin. Verletzt wurde niemand, es entstand außerdem nur Blechschaden. Da der junge Mann jedoch keinen Führerschein besitzt, mussten die Beamten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Mercedes ausgeschlachtet

Schwanewede. Zwischen Donnerstag und Dienstag haben sich unbekannte Täter an einem hochwertigen Mercedes zu schaffen gemacht, der im genannten Zeitraum in einem Carport am Niedersachsenring untergestellt war. Die Unbekannten schlugen eine Seitenscheibe ein und gelangten so in den Innenraum, wo sie sämtliche Elektronikbauteile aus dem Armaturenbrett demontierten. Der entstandene Schaden ist beträchtlich und liegt bei mehreren Tausend Euro. Von den Tätern und der Beute fehlt jede Spur. Die Polizei Schwanewede hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04209/918650 zu melden.

Bushaltestelle zerstört

Grasberg. An der Wörpedorfer Straße haben in der Nacht auf Mittwoch unbekannte Täter eine Bushaltestelle beschädigt. Die Vandalen zerstörten vier Glasscheiben der Haltestelle, die sich gegenüber der Einmündung zum Mühlendamm befindet, danach flohen sie unerkannt. Die Polizei Grasberg ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04208/919880 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell